9 dicembre 2021

La divisione crociere di TUI chiude il terzo trimestre con un EBIT negativo per -42,9 milioni di euro

In servizio 13 delle sedici navi della flotta

Nel terzo trimestre di quest'anno la divisione crocieristica del gruppo tedesco TUI, costituita dalla compagnia TUI Cruises, la joint venture 50:50 con Royal Caribbean Cruises, dalla società integralmente controllata Marella Cruises e dalla Hapag-Lloyd Cruises, la cui proprietà lo scorso anno è stata trasferita alla TUI Cruises ( del 7 febbraio 2020), ha registrato ricavi pari a 24,3 milioni di euro generati interamente dall'attività di Marella Cruises, rispetto ad un valore negativo per -11,0 milioni del volume d'affari nel periodo luglio-settembre del 2020. L'EBITDA ha totalizzato un valore negativo pari a -26,7 milioni di euro rispetto ad un valore negativo per -88,4 milioni nel terzo trimestre dello scorso anno. Di valore negativo anche l'EBIT che è risultato pari a -42,9 milioni rispetto a -124,9 milioni di euro nel periodo luglio-settembre del 2020.

La flotta di navi da crociera del gruppo è costituita da 16 unità, incluse 12 di TUI Cruises e Hapag-Lloyd Cruises di cui dieci in servizio al 30 settembre scorso e quattro di Marella Cruises di cui tre in servizio al 30 settembre.



