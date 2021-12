9 dicembre 2021

Maersk presenta l'innovativa struttura delle nuove portacontainer da 16.000 teu alimentate a metanolo

Ponte, alloggiamenti dell'equipaggio e fumaiolo alle estremità prodiera e poppiera delle navi

Il gruppo armatoriale danese Maersk ha presentato le peculiarità generali delle otto nuove portacontainer della capacità di 16.000 teu alimentate a metanolo che la compagnia ha ordinato quest'estate alla sudcoreana Hyundai Heavy Industries e che inizieranno ad entrare in servizio nel 2024 ( del 24 agosto 2021). Novità visivamente assai evidenti a partire dal posizionamento del ponte e degli alloggiamenti dell'equipaggio che saranno sistemati a prua anziché verso poppa, come nella gran parte delle più recenti portacontenitori quale struttura di irrigidimento dello scafo, e dalla collocazione del fumaiolo, posto all'estremità poppiera e solo su un lato della nave.

Si tratta di soluzioni - ha spiegato il direttore tecnico di A.P. Møller-Mærsk, Palle Laursen - che sono state studiate per consentire una maggiore capacità di carico dei container nonché per migliorare l'efficienza delle operazioni nei porti. Laursen ha specificato che con la realizzazione del progetto, che ha richiesto quasi cinque anni, si sono dovuti affrontare nuovi problemi, tra cui il posizionamento delle scialuppe di salvataggio e delle luci di navigazione, nonché l'installazione di nuove telecamere per assicurare la visibilità necessaria durante la navigazione.

Le nuove navi saranno lunghe 350 metri e larghe 53,5.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail