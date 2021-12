9 dicembre 2021

Vard realizzerà una quarta Service Operation Vessel per North Star

Verrà consegnata alla fine del 2024

La società cantieristica Vard del gruppo Fincantieri ha firmato un contratto per la progettazione e la costruzione di una ulteriore Service Operation Vessel (SOV) per la società britannica North Star, che ha già ordinato all'azienda tre navi della stessa tipologia ( del 6 aprile 2021). La quarta unità, che sarà consegnata alla fine del 2024, come le precedenti tre servirà il parco eolico di Dogger Bank, a circa 130 chilometri a largo della costa orientale dell'Inghilterra, nel Mare del Nord, che comprende tre aree (A, B e C) e che, una volta completato, sarà il più esteso al mondo.

Il progetto Dogger Bank A e B è una joint venture tra SSE Renewables (40%), Equinor (40%) ed Eni (20%). Nel novembre 2021 SSE Renewables ed Equinor, partner anche della joint venture 50:50 nel progetto Dogger Bank C, hanno annunciato che Eni acquisirà una quota del 20% nella terza fase, con SSE Renewables ed Equinor che manterranno il 40% delle quote ciascuna. L'accordo dovrebbe essere finalizzato entro il primo trimestre del 2022, soggetto alle approvazioni normative.



