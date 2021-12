10 dicembre 2021

A novembre il traffico dei container nel porto di Long Beach é diminuito del -4,9%

Nei primi undici mesi del 2021 è già stato superato il record storico annuale segnato nel 2020

L'Autorità Portuale di Long Beach annuncia che, secondo le previsioni, alla fine del 2021 il consuntivo annuale del traffico containerizzato movimentato dallo scalo portuale californiano sarà pari alla quota record di oltre nove milioni di teu e sottolinea che nei primi undici mesi di quest'anno il traffico ha superato gli 8,6 milioni di teu oltrepassando il record storico annuale di 8,1 milioni di teu segnato nel 2020.

Se Long Beach si appresta a festeggiare un nuovo record annuale storico, tuttavia negli ultimi tre mesi lo scalo americano sta accusando una riduzione del traffico dei container che sembra attribuibile non solo ai noti problemi di congestione delle attività portuali. Un trend negativo iniziato a settembre che ha portato a novembre 2021 il porto statunitense a registrare diminuzioni di tutti i flussi di traffico movimentati.

Che la congestione del traffico abbia comunque un impatto negativo sulle attività dello scalo lo ha confermato il direttore operativo della Port of Long Beach, Mario Cordero: «smaltire la fila di navi in attesa di entrare nel nostro porto e togliere i container in sosta sui moli - ha spiegato - sono le nostre principali priorità al fine di assicurare che gli scaffali dei negozi siano riforniti e che i consumatori possano comprare regali durante le festività natalizie. Stiamo registrando - ha precisato - notevoli miglioramenti verso il raggiungimento di questo obiettivo e nel contempo aiutiamo i nostri partner della supply chain a recuperare i ritardi e a garantire che le merci vengano consegnate nel più breve tempo possibile».

L'authority portuale ha reso noto che sono 34 le portacontainer ancora in attesa di entrare nell'area portuale della Baia di San Pedro, in calo rispetto alle oltre 80 in attesa il mese scorso. Ricordando che lo scorso 25 ottobre è stata annunciata l'applicazione di una tassa sulla sosta dei container in porto per indurre la rimozione dei contenitori da tempo sulle banchine dei porti californiani, la Port of Long Beach ha confermato che da allora l'imposizione della tassa è stata posticipata a seguito di una diminuzione del 37% dei carichi in sosta prolungata sulle banchine, rinvio dell'applicazione dell'imposta che è stato deciso anche dal porto di Los Angeles che aveva adottato la medesima tassa.

Lo scorso mese il traffico complessivo movimentato dal porto di Long Beach è stato pari a 745mila teu, con una contrazione del -4,9% sul novembre 2020 quando era stato ottenuto il record per questo mese dell'anno. In calo sono risultati sia i container pieni in importazione che in esportazione, ammontati rispettivamente a 362mila teu (-5,3%) e 110mila teu (-6,4%). In flessione anche i contenitori vuoti che hanno totalizzato 273mila teu (-3,6%).

La somma degli oltre 8,6 milioni di teu movimentati nei primi undici mesi del 2021, volume che rappresenta un aumento del +18,3% sullo stesso periodo dello scorso anno, vede come addendi 4,2 milioni di teu pieni allo sbarco (+17,6%), 1,3 milioni di teu pieni all'imbarco (-1,5%) e quasi 3,1 milioni di teu vuoti (+30,5%).



