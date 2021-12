10 dicembre 2021

Prestito di 300 milioni di euro della Banca Europea per gli Investimenti al porto di Genova

Risorse destinate principalmente alla realizzazione della nuova diga foranea, al potenziamento della rete ferroviaria e al cold ironing

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) ha concesso un prestito quadro di 300 milioni di euro all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che servirà a finanziare, tra gli altri, la nuova diga foranea del porto di Genova per la quale il governo ha stanziato un importo complessivo di 600 milioni di euro (500 milioni del Fondo complementare al PNRR e 100 milioni del Fondo Infrastrutture Portuali). Il finanziamento è volto anche al potenziamento della rete ferroviaria, con la realizzazione di binari da 750 metri per favorire il transito merci e ridurre il traffico stradale, e per l'installazione di impianti di cold ironing che consentiranno alle navi ormeggiate di alimentarsi con la corrente elettrica da terra riducendo le emissioni inquinanti. L'inizio dei lavori è previsto nel corso del prossimo anno con termine entro l'ultimo trimestre del 2026 per la diga foranea e il 2024 per i restanti interventi.

Con questa operazione, il supporto BEI ai porti italiani supera il volume complessivo di un miliardo di euro che conferma l'istituzione finanziaria dell'UE come il principale finanziatore delle autorità portuali italiane.

«Siamo molto orgogliosi - ha commentato il presidente dell'AdSP del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini - della firma di oggi che testimonia la vicinanza della principale istituzione finanziaria euro unitaria allo sviluppo del primo porto italiano appartenente alla rete core europea e la validità strategica della nuova diga foranea di Genova per lo sviluppo del sistema logistico portuale all'insegna della sicurezza e della sostenibilità. L'impianto pianificatorio, tecnico progettuale, finanziario e autorizzativo dell'opera non ha precedenti per scrupolosità e analiticità; anche di questo andiamo fieri».



