13 dicembre 2021

Wan Hai investirà sino a 320 milioni di dollari nell'acquisizione di portacontainer usate

La compagnia si assicura la gestione di un'area del container terminal della YKIP nel porto di Yokohama

Il consiglio di amministrazione della compagnia di navigazione taiwanese Wan Hai Lines (WHL) ha deliberato di investire ulteriori 320 milioni di dollari USA nell'acquisizione di navi portacontenitori di seconda mano. Inoltre la società ha reso noto di aver siglato un accordo del valore di 1,37 miliardi di dollari taiwanesi (50 milioni di dollari USA) e della durata di dieci anni con la Yokohama-Kawasaki International Port Corporation (YKIP) per il diritto d'uso di 143mila metri quadri dell'area D-4 del container terminal al Molo Honmoku del porto di Yokohama.







