13 dicembre 2021

Sesta gru di banchina super post-Panamax per Cai Mep International Terminal

Lo scorso anno il container terminal vietnamita ha movimentato 1,8 milioni di contenitori

Oggi Cai Mep International Terminal (CMIT), la joint venture tra le vietnamite Saigon Port e Vietnam Maritime Corporation e l'olandese APM Terminals del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk che gestisce l'omonimo container terminal nel porto di Cai Mep (Ho Chi Minh City), ha preso in consegna una nuova gru di banchina super post-Panamax della cinese Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co. (ZPMC). Si tratta di una gru STS che ha le medesime caratteristiche delle cinque già operative nel terminal che sono in grado di operare su portacontainer della capacità di oltre 214mila tonnellate di portata lorda in grado di caricare circa 20mila container teu. La sesta gru di banchina diventerà operativa il prossimo mese.

Lo scorso anno il container terminal vietnamita ha movimentato un traffico dei contenitori pari a 1,8 milioni di teu.



