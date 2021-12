13 dicembre 2021

Firmato il decreto per i ristori alle imprese portuali colpite dagli effetti della crisi sanitaria

La domanda dovrà essere presentata entro sette giorni

Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato oggi il decreto che consente alle imprese titolari di concessioni o autorizzazioni connesse a operazioni portuali di accedere al Fondo per l'indennizzo per le ridotte prestazioni rese dalle imprese conseguenti alla riduzione dei volumi di traffico dal primo gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. La domanda dovrà essere presentata entro sette giorni dalla data di pubblicazione del decreto sul sito del Mims.







