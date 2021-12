13 dicembre 2021

DP World realizzerà un nuovo container terminal nel porto congolese di Banana

Avrà una capacità di traffico di 450mila teu

Il gruppo terminalista DP World di Dubai ha siglato un accordo di collaborazione con il governo della Repubblica Democratica del Congo per lo sviluppo del porto congolese in acque profonde di Banana, con la realizzazione di nuove infrastrutture che - in base all'intesa - sarà avviata entro i prossimi 12 mesi. In particolare, inizialmente il gruppo mediorientale costruirà una banchina di 600 metri lineari con fondale della profondità di -18 metri in grado di accogliere le più moderne e capaci navi portacontenitori. Il nuovo container terminal avrà una capacità di traffico annua pari a 450mila teu e aree di stoccaggio di 30 ettari.







