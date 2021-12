13 dicembre 2021

Joint Action Group per analizzare l'impatto della pandemia sui lavoratori dei trasporti e sulla supply chain mondiale

È stato costituito dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e da altre organizzazioni internazionali del settore

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro e l'Organizzazione Mondiale della Sanità assieme ad altre organizzazioni internazionali del settore dei trasporti hanno istituito un Joint Action Group per analizzare l'impatto della pandemia di Covid-19 sui lavoratori dei trasporti e sulla catena di approvvigionamento mondiale. Fanno parte del gruppo anche l'International Civil Aviation Organization (ICAO) e l'International Maritime Organization (IMO). «I settori dei trasporti di tutto il mondo e i loro lavoratori - ha spiegato il direttore generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Guy Ryder - affrontano immense e continue pressioni e difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19. Sono lieto quindi dell'istituzione di un gruppo d'azione congiunto che esaminerà l'impatto della pandemia di Covid-19 su questi lavoratori e incoraggerà i governi ad applicare protocolli e standard concordati a livello internazionale».

L'attività del Joint Action Group si incentrerà principalmente sulla promozione dell'applicazione da parte delle autorità nazionali di protocolli operativi per facilitare la circolazione dei lavoratori dei trasporti transfrontalieri e tutelarne i diritti, in linea con gli obblighi degli Stati ai sensi del Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, sul sostegno ai Paesi nell'attuazione delle raccomandazioni temporanee dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ai sensi del Regolamento su un approccio basato sul rischio in relazione alle misure sui viaggi internazionali, sulla promozione della vaccinazione dei lavoratori dei trasporti contro il Covid-19 secondo le raccomandazioni sull'immunizzazione dello Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché sull'accesso dei marittimi alle cure mediche e all'evacuazione medica, e sul miglioramento dell'efficienza del funzionamento delle supply chain globali assicurando nel contempo che le esigenze di salute pubblica siano pienamente salvaguardate.



