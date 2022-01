4 gennaio 2022

Avviata la costruzione del nuovo porto senegalese di Ndayane

Previsto un investimento di oltre un miliardo di dollari

Ieri in Senegal si è svolta la cerimonia di posa della prima pietra del nuovo porto di Ndayane, scalo che verrà realizzato con la collaborazione del gruppo terminalista DP World di Dubai che gestirà il nuovo approdo per container africano ( del 24 dicembre 2020). L'investimento previsto per la realizzazione delle due fasi del progetto ammonta ad oltre un miliardo di dollari. Con la prima fase, che prevede risorse per 837 milioni di dollari, verrà costruito un container terminal con una linea di banchina di 840 metri e un pescaggio di -18 metri e un nuovo canale navigabile della lunghezza di cinque chilometri. Il terminal sarà in grado di accogliere contemporaneamente due navi lunghe 336 metri. Con la seconda fase verranno realizzati altri 410 metri lineari di banchina.

Nelle adiacenze del nuovo porto e dell'aeroporto Blaise Diagne verrà insediata anche una Zona Economica Speciale.

In Senegal, dal 2008, il gruppo DP World, attraverso la controllata DP World Dakar, gestisce il container terminal del porto di Dakar.





