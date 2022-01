18 gennaio 2022

Joint venture di NYK e Knutsen per il trasporto marittimo di anidride carbonica liquida

La compagnia giapponese ordina la costruzione di quattro metaniere

Le società armatrici giapponese NYK e norvegese Knutsen Group costituiranno la joint venture paritetica Knutsen KYK Carbon Carriers (KNCC) specializzata nel trasporto marittimo e nello stoccaggio di anidride carbonica liquida, attività che sarà svolta con l'impiego della tecnologia PCO® sviluppata dalla Knutsen che consente il trasporto di CO2 liquefatta a temperatura ambiente. Evidenziando che il Carbon capture, utilization and storage (CCUS), ovvero le tecniche e tecnologie per la riduzione delle emissioni di CO2 per mezzo della cattura, utilizzo e stoccaggio dell'anidride carbonica, rappresenta una necessità e una realtà per andare verso una società a zero emissioni di carbonio, NYK e Knutsen hanno spiegato che in questo contesto i vettori marittimi che trasportano anidride carbonica liquida svolgono un ruolo essenziale nel trasportarla laddove possa essere stoccata o utilizzata. Un mercato che NYK e Knutsen ritengono crescerà rapidamente e in breve tempo.

Intanto NYK ha reso noto di aver ordinato la costruzione di quattro navi per gas naturale liquefatto, di cui due al cantiere navale giapponese Nihon Shipyard e una ciascuna al cantiere giapponese Namura Shipbuilding Co. e a quello cinese Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co. Le navi saranno prese in consegna tra l'anno fiscale 2024 e l'anno fiscale 2025, esercizi che terminano nel mese di marzo.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail