18 gennaio 2022

ZIM noleggerà per otto anni tre nuove portacontenitori da 7.000 teu

Saranno costruite da Hyundai Samho Heavy Industries e prese in consegna nel primo semestre del 2024

La compagnia di navigazione israeliana ZIM ha reso noto di aver concordato il noleggio per la durata di otto anni di tre nuove portacontainer dual-fuel della capacità di 7.000 teu alimentate a gas naturale liquefatto per un investimento del valore complessivo di circa 400 milioni di dollari. Le navi saranno costruite dal cantiere navale sudcoreano Hyundai Samho Heavy Industries e saranno prese in consegna nel corso della prima metà del 2024.







