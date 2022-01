18 gennaio 2022

Getting to Zero Coalition esorta a definire un mix di politiche utile a decarbonizzare lo shipping

Necessaria una notevole riduzione del costo dei combustibili a zero emissioni per colmare il divario di competitività con i combustibili fossili

Affinché il trasporto marittimo si decarbonizzi, i combustibili navali a zero emissioni devono diventare la fonte di energia per le navi dominante entro il 2040, ma è anche urgente sviluppare politiche che possano colmare il differenziale di competitività tra combustibili fossili e alternativi e accelerare il progresso dello shipping verso le emissioni zero. Lo ha sottolineato oggi la Getting to Zero Coalition, partnership tra Global Maritime Forum, the Friends of Ocean Action e World Economic Forum che è costituita dalle parti dell'industria marittima interessate a rendere commercialmente possibile l'impiego di navi a zero emissioni.

Di tali politiche parla il nuovo rapporto “Closing the Gap” presentato oggi dalla coalizione, che illustra le misure che potrebbero colmare il divario di competitività fra i combustibili fossili e i combustibili alternativi a emissioni zero nel settore del trasporto marittimo. «Il costo dei combustibili a zero emissioni - ha spiegato l'amministratore delegato di Maersk Tankers, Christian M. Ingerslev, illustrando una delle misure proposte nel rapporto - deve essere notevolmente ridotto al fine di colmare il divario di competitività con i combustibili fossili. Per colmare questo divario dobbiamo sfruttare il potenziale della collaborazione tra pubblico e privato. Come imprese - ha chiarito Ingerslev - dobbiamo sviluppare e implementare soluzioni su larga scala, mentre i responsabili politici devono porre in atto la regolamentazione idonea a rendere commercialmente redditizio il trasporto marittimo a emissioni zero quale soluzione migliore entro il 2030».

Secondo il rapporto, redatto da UMAS per conto di Getting to Zero Coalition, sono molte le potenziali opzioni politiche per colmare tale divario di competitività e il modo migliore per sostenere l'industria dello shipping nella transizione verso il futuro a zero emissioni consisterebbe nell'adottare un pacchetto di misure che combini i punti di forza delle diverse opzioni politiche mitigandone al contempo i punti deboli. In particolare, un pacchetto potrebbe consistere in una misura basata sul mercato che raccolga risorse economiche da utilizzare in modo equo per sostenere la transizione e in una misura diretta di tipo prescrittivo che invii un segnale inequivocabile al mercato circa l'effettiva transizione verso i combustibili sostenibili alternativi. Ciò - osserva il rapporto - potrebbe essere utilmente integrato da iniziative su base volontaria, da programmi di informazione e da misure politiche nazionali e regionali volte a stimolare gli investimenti, incoraggiare la condivisione delle conoscenze e sostenere lo sviluppo delle capacità.

Nel rapporto si stima tra l'altro il prezzo del carbonio richiesto in caso di completa decarbonizzazione dello shipping entro il 2050 o di decarbonizzazione del 50% del settore entro la medesima data e si specifica che non sussiste una grande differenza nel livello medio dei prezzi tra i due scenari: per la completa decarbonizzazione del trasporto marittimo, infatti, sarebbe richiesto un prezzo medio del carbonio di poco inferiore ai 200 dollari, mentre nello scenario di una riduzione del 50% il prezzo risulterebbe inferiore solo del 10% circa. «Il rapporto - ha rilevato l'amministratore delegato del Global Maritime Forum, Kasper Søgaard - mostra che l'introduzione di un prezzo del carbonio relativamente basso negli anni 2020, da aumentare gradualmente a circa 200 dollari, consentirà di decarbonizzare completamente lo shipping e creare un'industria alimentata esclusivamente da fonti di energia a consumo netto nullo entro il 2050. Questo livello del prezzo del carbonio - ha osservato Søgaard - è in linea con quanto stimato, ad esempio, dall'International Energy Agency come necessario in tutti i settori per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ad evidenziare che quello del trasporto marittimo non è un caso unico».

Ricordando che «quest'anno sarà fondamentale per le decisioni dell'IMO sulla politica climatica», Alison Shaw, ricercatrice associata presso l'UCL e coautrice del rapporto, ha concluso sottolineando che il rapporto «mostra che non esiste un'unica politica perfetta e che una transizione di successo dipenderà probabilmente da un mix di politiche in grado di affrontare diversi aspetti della transizione. L'imposizione al settore marittimo di misure basate sul mercato - ha specificato - è una questione relativamente inesplorata. Quindi, prima i responsabili potranno superare assieme questa sfida, meglio sarà per la transizione, per il settore e per l'ambiente».





