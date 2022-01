19 gennaio 2022

Nel 2021 il traffico nei porti marocchini dall'Agence Nationale des Ports è calato del -1,6%

I container sono stati pari a 1.287.129 teu (+3,8%)

Nel 2021 i porti marocchini gestiti dall'Agence Nationale des Ports (ANP) hanno movimentato complessivamente 91 milioni di tonnellate di merci, registrando una flessione del -1,6% sull'anno precedente ed un incremento del +3,5% sull'anno pre-pandemia del 2019. L'anomalia rispetto alla gran parte degli altri porti mondiali costituita dal calo dei volumi rispetto all'anno che ha subito l'impatto della crisi sanitaria e dalla crescita rispetto al volume di traffico movimentato prima della pandemia è attribuibile - ha spiegato l'agenzia marocchina - all'eccezionalità dell'anno 2020 che è stato caratterizzato da massicce importazioni destinate a costituire scorte di sicurezza di cereali e di mangimi per il bestiame.

Nel 2021 il solo traffico di importazione è ammontato a 54,8 milioni di tonnellate, con una riduzione del -2,3% sul 2020 (generata principalmente dalle diminuzioni del -24,1% delle importazioni di cereali, del -21,8% dei mangimi e del -5,1% di zolfo) e una crescita del +2,0% sul 2019, mentre il traffico di esportazione si è attestato a 33,1 milioni di tonnellate, con un calo del -1,1% sul 2020 , e il traffico di cabotaggio a 3,1 milioni di tonnellate, con un rialzo del +6,7% prodotto principalmente dall'aumento del +13,8% del traffico costiero di container.

Lo scorso anno il solo traffico containerizzato complessivo è stato pari a 1.287.129 teu per un totale di 12,3 milioni di tonnellate movimentate, con aumenti rispettivamente del +3,8% e del +1,4% sul 2020. Il solo traffico dei container in esportazione è stato pari a 526.922 teu (+1,8%), di cui 316.102 teu vuoti (+1,5%), mentre il traffico in importazione è stato di 529.667 teu (+2,0%) e quello di cabotaggio di 230.540 teu (+13,9%).

Nel 2021 il solo porto di Casablanca ha movimentato 29,0 milioni di tonnellate di carichi, con una flessione del -4,3% sull'anno precedente determinata principalmente dal calo delle importazioni di cereali (-21,5%), fosfati (-5,3%) e mangimi (-18,2%), mentre i traffici di container e zucchero hanno segnato incrementi rispettivamente del +4,7% e +12,5% con 1,1 milioni di container teu movimentati e 1,5 milioni di tonnellate di zucchero.

In calo, lo scorso anno, anche il traffico nel porto di Jorf Lasfar, che ha movimentato 35,1 milioni di tonnellate (-5,4%), e nel porto di Agadir, che ha totalizzato 5,6 milioni di tonnellate (-6,6%), mentre i volumi di merci sono aumentati nei porti di Safi (9,8 milioni di tonnellate, +12,7%), Laayoune (2,1 milioni di tonnellate, +16,5%), Nador (3,9 milioni di tonnellate, +19,8%) e Mohammedia (4,9 milioni di tonnellate, +4,9%).



