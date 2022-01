19 gennaio 2022

Ok di Bruxelles alla variazione dell'assetto proprietario del gruppo portuale Peel Ports

Nuovi azionisti sono GIP, APG e AustralianSuper

La Commissione Europea ha autorizzato il cambiamento dell'assetto proprietario del gruppo portuale britannico Peel Ports, il cui capitale è ora suddiviso tra l'inglese Peel Holdings Group che già in precedenza ne deteneva il 50,1%, la statunitense Global Infrastructure Management attraverso il suo fondo Global Infrastructure Partners (GIP), l'olandese APG Asset Management, l'australiana AustralianSuper (AS Infra PP) e la tedesca DWS.

GIP, APG e AustralianSuper avevano stretto un accordo per acquisire il 37,4% del capitale di Peel Port detenuto dalla tedesca DWS.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec