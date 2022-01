19 gennaio 2022

Nuovi corsi gratuiti della Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia

Sono finalizzati al mercato del lavoro in ambito portuale e logistico

La Scuola Nazionale Trasporti e Logistica della Spezia ha pubblicato bandi per la partecipazione a due nuovi corsi di formazione professionale destinati a giovani tra i 18 e i 29 anni e finalizzati al mercato del lavoro in ambito portuale e logistico. Il primo bando, aperto il 7 gennaio con la scadenza per le domande di iscrizione il prossimo 28 gennaio, è per la formazione della figura professionale di Tecnico delle Spedizioni. I posti a disposizione sono 15. L'impegno richiesto è per 300 ore di lezioni teoriche a scuola e 300 ore di stage in contesto di lavoro, presso la società Sernav. Il secondo bando, aperto il 14 gennaio con scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione il prossimo 4 febbraio, è per la formazione della figura professionale di Logistic Manager. I posti a disposizione sono 12. L'impegno richiesto è per 300 ore di lezioni teoriche a scuola e 300 ore di stage in contesto di lavoro, presso le società del gruppo Tarros.

I due corsi sono completamente gratuiti in quanto rientrano nel Programma Operativo della Regione Liguria (Fondo Sociale Europeo).



