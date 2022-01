19 gennaio 2022

Negli USA investimenti record nelle infrastrutture portuali e fluviali

Risorse per 14 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2022 per l'attuazione di 500 progetti

La Casa Bianca ha annunciato oggi investimenti record nelle infrastrutture portuali e fluviali statunitensi con lo scopo di potenziare le supply chain e rafforzare la resilienza climatica. Saranno ben 14 miliardi di dollari le risorse che l'U.S. Army Corps of Engineers potrà, attraverso la Bipartisan Infrastructure Law e altre norme, impiegare a tale scopo nell'anno fiscale 2022 per l'attuazione di oltre 500 progetti. L'amministrazione governativa guidata da Joe Biden ha specificato che l'iniziativa storica riconosce il ruolo vitale di infrastrutture moderne e resilienti nella riduzione dei costi per le famiglie e per le imprese americane.

La Casa Bianca ha evidenziato che, secondo il Report Card for America's Infrastructure Report del 2021 pubblicato dall'American Society of Civil Engineers (ASCE), nel 2018 i porti americani hanno sostenuto oltre 30 milioni di posti di lavoro e circa il 26% del prodotto interno lordo della nazione.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail