20 gennaio 2022

Il porto di Long Beach ha chiuso il 2021 con un traffico record di 9,4 milioni di container

Nella seconda metà dell'anno, tuttavia, è stata accusata una flessione del -1,1% e nel solo quarto trimestre del -4,8%

Nel 2021 il porto di Long Beach ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico annuale dei container. Tuttavia durante l'anno i volumi i carichi containerizzati movimentati dallo scalo non hanno registrato una progressiva crescita: ad un primo semestre che ha segnato un incremento del +38,5% rispetto allo stesso periodo del 2020, infatti, è seguita una seconda metà dell'anno in cui l'attività ha accusato una flessione del -1,1% sul secondo semestre del 2020 quando era stato conseguito il nuovo record per questa parte dell'anno.

Nel 2021 il porto californiano ha movimentato complessivamente 9,38 milioni di teu, ben 1,27 milioni di teu in più rispetto all'anno precedente quando era stato ottenuto il precedente record. Il nuovo picco storico del 2021 è stato raggiunto grazie ai nuovi record di flussi di container pieni allo sbarco, che sono ammontati a 4,58 milioni di teu (+14,6%), e di container vuoti, che si sono attestati a 3,36 milioni di teu (+27,5%). Il traffico di container pieni all'imbarco è invece diminuito, per il sesto anno consecutivo, ed è stato pari a 1,44 milioni di teu (-2,6%).

Nella sola seconda metà del 2021, dei 4,63 milioni di teu movimentati, l'unica voce in aumento è risultata quella dei container vuoti che hanno totalizzato 1,68 milioni di teu (+4,8%), mentre i contenitori pieni allo sbarco e all'imbarco sono calati rispettivamente del -3,1% e -7,5% scendendo a 2,27 milioni e 868mila teu.

Nel solo quarto trimestre del 2021 il porto ha movimentato un totale di 2,29 milioni di teu, con una riduzione del -4,8% sul corrispondente periodo dell'anno precedente quando era stato stabilito il record per questa parte dell'anno. Sono diminuiti sia i container pieni allo sbarco e all'imbarco, risultati pari rispettivamente a 1,11 milioni di teu (-7,1%) e 346mila teu (-5,0%), sia i contenitori vuoti, pari a 837mila teu (-1,8%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec