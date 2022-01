20 gennaio 2022

Moby annuncia che il nuovo piano di continuità ha ricevuto il preventivo consenso dei principali creditori finanziari

È stato depositato ieri presso il Tribunale di Milano

Oggi la società armatrice Moby ha reso noto che l'azienda e la sua controllata CIN hanno depositato ieri presso il Tribunale di Milano un nuovo piano di continuità che prevede percentuali di recupero dei creditori significativamente superiori rispetto al precedente piano depositato da Moby lo scorso 29 marzo. Inoltre la compagnia ha specificato che «il nuovo piano ha ricevuto il preventivo consenso dei principali creditori finanziari del gruppo, quali gli obbligazionisti riuniti nel Gruppo Ad Hoc e di tutte le istituzioni finanziarie».



La società ha inoltre evidenziato che Moby e CIN «hanno compiuto questo ulteriore importante passo verso un continuo rilancio industriale che fa seguito alla significativa inversione di tendenza che ha visto l'azienda superare le difficoltà della pandemia e riposizionarsi come leader sui mercati e sulle rotte marittime di riferimento».



