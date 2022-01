21 gennaio 2022

Sostanzioso bonus di fine anno per i dipendenti di COSCO Shipping Holdings

Ammonterebbe sino a 30 volte lo stipendio

Ammonterebbe sino a 30 volte il valore del salario mensile il bonus di fine anno che il gruppo armatoriale cinese COSCO Shipping Holdings elargirebbe ai propri dipendenti. Lo afferma il quotidiano on-line cinese “Caixin Global”, specificando che l'ingente gratifica è conseguenza dell'eccezionale aumento del valore dei noli.

Ricordiamo che nel solo terzo trimestre del 2021 i ricavi del gruppo cinese sono aumentati del +111,2% e l'utile netto ha segnato un incremento del +878,3%, mentre nei primi nove mesi dello scorso anno il balzo in avanti dei ricavi è stato del +96,7% e quello dell'utile del +1.310,5% ( del 15 novembre 2021).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec