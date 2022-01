25 gennaio 2022

L'ECSA sostiene il progetto di relazione al Parlamento europeo per la riforma dell'ETS che include lo shipping

Philis: rappresenta un passo avanti sostanziale

Se per il World Shipping Council, l'associazione che rappresenta le principali compagnie di navigazione mondiali che operano nel segmento dei container, la proposta di revisione al vaglio del Parlamento europeo dell'ETS dell'UE, il sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra, include diversi emendamenti che minerebbero la possibilità di dare una risposta globale alla riduzione delle emissioni dello shipping ( del 24 gennaio 2022), differente, almeno in parte, è l'opinione dell'associazione degli armatori europei, a cui fanno capo 19 organizzazioni armatoriali dell'Unione Europea e quella della Norvegia, organizzazioni che includono diverse primarie società armatrici associate anche al WSC. L'European Community Shipowners' Associations (ECSA) ha infatti manifestato pieno sostegno alla proposta di revisione dell'ETS UE, presentata dal capo negoziatore del Parlamento europeo Peter Liese.

In particolare, l'ECSA apprezza il fatto che la proposta presentata da Liese introduca l'obbligo di una clausola vincolante negli accordi contrattuali fra gli armatori e gli operatori commerciali in base alla quale questi ultimi paghino i costi dell'ETS dell'Unione Europea. Altrettanto apprezzata dall'associazione europea è la proposta del relatore di istituire un fondo settoriale e di destinare a questo fondo almeno il 75% degli introiti generati dalle quote del trasporto marittimo. L'ECSA ha quindi invitato ad introdurre questi due perfezionamenti nella revisione dell'ETS che - ad avviso dell'associazione - costituirebbe così un buon punto di partenza per i lavoro futuri del Parlamento europeo.

«L'introduzione di una clausola vincolante negli accordi contrattuali tra armatori e operatori commerciali - ha spiegato il presidente dell'associazione degli armatori europei, Philippos Philis - è al centro della posizione dell'ECSA riguardo all'inclusione del trasporto marittimo nell'ETS dell'UE. Ciò assicurerà la corretta applicazione del principio “chi inquina paga” e incentiverà l'adozione di ulteriori misure di efficienza e di combustibili più puliti».

«Il fondo dedicato al settore - ha specificato poi Philis - è essenziale per finanziare progetti di ricerca e sviluppo e per colmare il divario di prezzo tra combustibili più puliti e combustibili convenzionali. Anche se il progetto di relazione deve essere migliorato rispetto ad alcuni punti e segni l'inizio di un lungo iter legislativo - ha sottolineato il presidente dell'ECSA - rappresenta un passo avanti sostanziale».



