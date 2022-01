31 gennaio 2022

Trimestre ottobre-dicembre 2021 record per la compagnia giapponese ONE

In calo i volumi di carichi containerizzati trasportati dalla flotta. Cresce, tuttavia, la domanda

Ocean Network Express (ONE), la compagnia di navigazione nata a metà 2017 dalla fusione delle attività di trasporto marittimo containerizzato delle giapponesi “K” Line, MOL e NYK, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno fiscale 2021, periodo terminato lo scorso 31 dicembre, con ricavi trimestrali record pari a 8,33 miliardi di dollari, con un notevole aumento del +122% sul corrispondente periodo dell'esercizio fiscale precedente. Nuovi picchi massimi e rilevanti incrementi sono stati registrati anche dal margine operativo lordo e dall'utile operativo, attestatisi rispettivamente a 5,27 miliardi di dollari (+309%) e 5,02 miliardi di dollari (+384%), così come dall'utile netto che è ammontato a 4,89 miliardi di dollari (+418%).

I volumi containerizzati trasportati dalla flotta della ONE nel trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno sono invece diminuiti del -8% essendo stati pari ad oltre 2,9 milioni di teu. La compagnia giapponese ha specificato che la riduzione dei volumi è stata determinata dalle blank sailing attuate a causa della congestione dei porti e si è verificata nonostante la prosecuzione dell'elevata domanda di spedizioni marittime containerizzate, in particolare di quelle di beni di consumo. ONE ha registrato anche un incremento dei costi operativi, tra cui quello del bunker il cui prezzo medio nel trimestre è risultato pari a 531 dollari/tonnellata (+69%).

Nei primi nove mesi dell'esercizio fiscale 2021 i ricavi della compagnia hanno totalizzato 21,67 miliardi di dollari, in crescita del +124% sullo stesso periodo dell'esercizio fiscale precedente. EBITDA ed EBIT sono stati pari rispettivamente a 12,78 miliardi di dollari (+385%) e 11,97 miliardi di dollari (+536%). L'utile netto è stato di 11,65 miliardi di dollari (+616%).

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2021 i container trasportati dalla flotta sono stati pari a 9,2 milioni di teu (+3%).

ONE ha rettificato al rialzo le previsioni per l'intero esercizio fiscale 2021 formulate in precedenza lo scorso ottobre. Ora la compagnia ritiene che i ricavi annuali risulteranno pari a 29,4 miliardi di dollari, in aumento del +14% sull'esercizio precedente, l'EBITDA a 16,86 miliardi (+28%), l'utile operativo a 15,80 miliardi (+31%) e l'utile netto a 15,40 miliardi di dollari (+31%).





