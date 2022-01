31 gennaio 2022

CMA CGM incrementa il raggio d'azione delle proprie attività logistiche all'ultimo miglio

Il gruppo francese acquisisce il 51% della connazionale Colis Privé

Il gruppo armatoriale francese CMA CGM ha siglato un accordo preliminare per comprare dalla connazionale Hopps Group il 51% del capitale della Colis Privé, società di consegne di colli a domicilio che ha una rete di distribuzione estesa su tutto il territorio francese incentrata sulle quattro piattaforme nazionali di Lille Lione, Orléans e Ile-de-France e su 110 agenzie regionali. Inoltre Colis Privé ha esteso la propria attività anche a Belgio, Lussemburgo, Marocco e, prossimamente, all'Olanda. L'intesa include un'opzione che potrebbe consentire a CMA CGM di incrementare successivamente la propria partecipazione nell'azienda logistica transalpina che è stata fondata nel 2012.

«L'acquisizione di una quota di maggioranza in Colis Privé - ha spiegato il presidente e amministratore delegato del gruppo CMA CGM, Rodolphe Saadé - rappresenta un passo importante nello sviluppo strategico delle nostre attività logistiche. Questa operazione ci consentirà di offrire soluzioni logistiche end-to-end ai nostri clienti dell'e-commerce per i quali l'ultimo miglio costituisce una fase essenziale. Sfruttando la presenza globale della nostra controllata CEVA Logistics, la nostra ambizione è quella di sviluppare Colis Privé a livello internazionale, a cominciare dall'Europa dove l'azienda è già affermata».



