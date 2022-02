1 febbraio 2022

Nuovo formato della newsletter di Assoporti e SRM sui trasporti marittimi e la portualità

Giampieri: è un prodotto divulgativo utile anche per le previsioni

L'Associazione dei Porti Italiani (Assoporti) e SRM, il centro studi collegato al gruppo Intesa Sanpaolo, hanno presentato un nuovo format della newsletter “Port Infographics” che è interamente realizzata attraverso l'uso di infografiche, con l'obiettivo di offrire al lettore una visione immediata del fenomeno oggetto di analisi e delle principali statistiche ad esso collegate. In particolare, la newsletter vuole offrire agli operatori uno spaccato sul Mediterraneo e sulla valenza del trasporto marittimo e della portualità a livello globale, nonché il posizionamento dell'Italia, alla luce dei cambiamenti strutturali seguiti alla pandemia, con i riflessi sul commercio internazionale.

La pubblicazione si sofferma, oltre che sui principali dati di traffico, anche su fenomeni marittimi come l'impennata dei noli, la ridotta affidabilità dei servizi di trasporto, la carenza di container, tutti elementi che impatteranno sulla competitività delle infrastrutture portuali. Un altro aspetto innovativo di questa newsletter riguarda i focus specifici dedicati alla sostenibilità ed all'occupazione femminile in ambito marittimo.

«Si rilancia un'iniziativa con SRM - ha spiegato il presidente di Assoporti, Rodolfo Giampieri - che ritengo sia molto importante per il nostro settore. Abbiamo messo a sistema i nostri dati e il know-how dei ricercatori di SRM per creare un prodotto divulgativo utile anche per le previsioni prossime. I porti sono in una fase di trasformazione sotto molto punti di vista e il Mediterraneo è tornato ad avere un ruolo centrale e strategico per i traffici mondiali. Illustrare possibili scenari e prossime sfide è importante perché conoscere è essenziale per decidere.”

Commentando il contenuto della newsletter, il direttore generale di SRM, Massimo Deandreis, ha evidenziato che «i dati dimostrano che i porti italiani crescono e questa tendenza è destinata a rafforzarsi anche grazie al PNRR che assegna ai nostri scali quasi quattro miliardi di euro. Un sistema portuale forte e resiliente è una componente fondamentale per un Paese che vuole essere competitivo e attrattivo sotto il profilo commerciale e giocare il ruolo che gli compete negli scenari e nelle sfide geo-economiche del Mediterraneo».



