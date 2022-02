1 febbraio 2022

Golfo della Spezia, evento sulle prospettive offerte dall'idrogeno verde per lo sviluppo sostenibile

Organizzato da DLTM e TICASS, si terrà giovedì in presenza e on-line

Le società consortili Distretto Ligure delle Tecnologie Marine Scrl (DLTM) e Tecnologie Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile (TICASS), con il patrocinio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, hanno organizzato il workshop “Green Hydrogen Gulf - Esperienze, opportunità e progetti” in programma in modalità mista presenza e on-line per giovedì prossimo nell'Auditorium dell'AdSP a La Spezia con registrazione gratuita all'indirizzo https://greenhydrogengulf.eventbrite.it.

Rilevando come in Liguria, ed in particolare nel Golfo della Spezia, esista un mix variegato ed integrato di attività industriali, portuali, tecnico-scientifiche e militari che hanno iniziato a focalizzare le proprie progettualità e attività nel campo dell'utilizzo dell'idrogeno green come soluzione energetica pulita, presentando l'evento il Distretto Ligure delle Tecnologie Marine ha specificato che intenzione della società consortile è di proporsi come aggregatore del territorio, al fine di creare un network formato da rappresentanze degli enti, delle associazioni di categoria, del mondo dell'industria e della ricerca. Obiettivo dell'evento di giovedì è di valutare lo stato di maturità delle attività e misurare l'interesse del territorio e della collettività ad uno sviluppo condiviso di tale tecnologia, oltre che identificare i potenziali volumi di utilizzo per un'applicazione condivisa nel Golfo della Spezia.



Programma

ore 9.00 Arrivo Partecipanti 9.15 Apertura lavori:

Mario Sommariva, Presidente AdSP - Lorenzo Forcieri, Presidente DLTM - Elisabetta Arato, Presidente TICASS 9.30 Saluti istituzionali:

Regione Liguria, Provincia della Spezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria 9.45 Saluti associazioni di categoria:

Confindustria, Confartigianato e Cna 10.00 Relazioni introduttive:

DLTM e TICASS: Idrogeno Verde: esperienze, opportunità e progetti - Giovanni Caprino, direttore DLTM - Elisabetta Arato, Presidente TICASS

AdSP Mar Ligure Orientale: L'idrogeno per la mobilità sostenibile nel Golfo - Federica Montaresi, Head of Special Projects, Innovation and Institutional Relations 10.30 Focus sull'Industria:

Enel Green Power: Produzione idrogeno: domanda e offerta - Paola Brunetto, Head of Hydrogen Business Unit

Fincantieri: Esperienza nell'idrogeno e progetto Zeus - Massimo De Benedetti, Corporate Vice President R&I

SNAM: Il valore dell'infrastruttura per un'economia ad idrogeno - Dina Lanzi, Head of Technical Business unit Hydrogen

Sanlorenzo: L'idrogeno nella nautica: la visione del cantiere su scenari a medio e lungo termine - Paolo Bertetti, Vice President R&D

Ansaldo: Il ruolo di Ansaldo Energia nella catena del valore dell'idrogeno - Daniela Gentile, SVP Innovation & Quality

Rina: L'idrogeno tra terra e mare: l'importanza di una logistica integrata - Andrea Bombardi, Executive Vice President

ASG Superconductors: Nuove linee per un'efficiente trasmissione/distribuzione di energia elettrica ed idrogeno - Gianni Grasso, Business Development Manager

Ecospray: Il nuovo laboratorio CapLab: verso la decarbonizzazione del settore navale con le celle a combustibile a carbonati fusi - Maurizio Archetti, Presidente - Barbara Bosio, Docente Chimica Fisica Applicata

MSC: Le prospettive dell'uso dell'idrogeno nel settore crocieristico - Michele Francioni, Senior Vice President 12.15 Focus sulla Ricerca:

UNIGE: Tecnologie avanzate per la produzione e l'impiego di idrogeno verde all'Università di Genova - Maurizio Ferretti, Professore Ordinario

CNR: Materiali Superconduttori HTS e Idrogeno - Andrea Malagoli, Technical

ENEA: Prospettive dell'uso dell'idrogeno in ambito portuale: il progetto H2Ports - Viviana Cigolotti, Ricercatore 12.55 Conclusioni



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail