1 febbraio 2022

A gennaio il numero delle navi transitate nel canale di Suez è aumentato del +11,3%

Incremento del +9,9% degli introiti generati dal traffico navale

Lo scorso mese il canale di Suez è stato attraversato complessivamente da 1.774 navi, numero che rappresenta il nuovo record per il mese di gennaio ed un incremento del +11,3% sul gennaio 2020. Il precedente picco storico per il mese di gennaio era stato registrato a gennaio 2008 con 1.690 navi. A gennaio 2022, inoltre, il tonnellaggio netto globale delle navi transitate è stato di 106,1 tonnellate SCNT, volume che rappresenta il nuovo record per questo mese avendo superato del +1,8% quello stabilito a gennaio 2020.

Lo scorso mese i diritti di transito nel canale egiziano hanno generato introiti pari a 544,7 milioni di dollari (+9,9%).









