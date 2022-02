3 febbraio 2022

Ok di Bruxelles agli aiuti ai concessionari portuali italiani colpiti dagli effetti della pandemia

Autorizzati nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato

La Commissione Europea, nell'ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, ha approvato il piano di aiuti italiano del valore di 22,4 milioni di euro per sostenere le imprese titolari di concessioni portuali colpite dagli effetti della pandemia di Covid-19 attraverso la riduzione dei canoni concessori accordata alle aziende che hanno accusato un calo della produttività a seguito della crisi sanitaria. Il via libera di Bruxelles è riferito agli aiuti alle imprese portuali che nel 2021 hanno registrato una diminuzione significativa del fatturato. La Commissione ha specificato che il programma di aiuti italiano è in linea con le condizioni del quadro temporaneo e che, in particolare, l'aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per impresa e sarà concesso entro il 30 giugno 2022.







