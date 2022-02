3 febbraio 2022

Nel 2021 i ricavi del gruppo Cargotec sono cresciuti del +2%

Forte incremento (+42%) del valore dei nuovi ordini

Mentre assieme alla connazionale Konecranes è in attesa di novità sul loro progetto di fusione, che come reso noto oggi dalle due aziende sta incontrando ostacoli ( del 3 febbraio 2022), anche Cargotec come Konecranes ha comunicato oggi i risultati finanziari e commerciali ottenuti dal gruppo nel 2021 e nell'ultimo trimestre dell'anno. Un esercizio annuale che Cargotec ha archiviato con ricavi pari a 3,31 miliardi di euro, con un incremento del +2% sul 2020, di cui 1,51 miliardi apportati dal brand Kalmar che produce mezzi di sollevamento per i settori portuale, intermodale, logistico e industriale (-1%), 1,25 miliardi dal brand Hiab che produce mezzi di sollevamento per i settori delle costruzioni, del trasporto e di altri settori industriali (+14%), e 553 milioni di euro dal marchio MacGregor attivo nel settore dei mezzi di movimentazione e sistemi per navi e impianti offshore (-14%). L'utile operativo di gruppo è stato di 335,7 milioni di euro (+405%), con un apporto di 344,6 milioni da Kalmar (+457%), di 144,7 milioni da Hiab (+49%) e un apporto di segno negativo per -40,0 milioni da MacGregor (-48,2 milioni nel 2020). L'utile netto è ammontato a 246,7 milioni di euro (+2.984%).

Nel 2021 Cargotec ha ottenuto nuovi ordini per un valore totale di 4,43 miliardi di euro (+42%), di cui 2,06 miliardi per Kalmar (+48%), 1,71 miliardi per Hiab (+42%) e 651 milioni per MacGregor (+28%). I nuovi ordini per servizi sono stati pari a 1,16 miliardi di euro (+18%). Al 31 dicembre scorso il valore dell'orderbook era di 2,85 miliardi di euro (+56%), di cui 1,30 miliardi per Kalmar (+55%), 958 milioni per Hiab (+96%) e 560 milioni per MacGregor (+17%).

Nel solo ultimo trimestre dello scorso anno i ricavi complessivi si sono attestati a 910,2 milioni di euro, con una crescita del +4% sullo stesso periodo del 2020, di cui 430 milioni generati da Kalmar (+5%), 339 milioni da Hiab (+15%) e 141 milioni da MacGregor (-16%). L'utile operativo è stato di 8,3 milioni di euro (-53%), di cui 33 milioni da Kalmar (+67%), 34 milioni da Hiab (+36%) e con un apporto negativo per -32 milioni da MacGregor (-13 milioni nel quarto trimestre del 2020). Cargotec ha chiuso l'ultimo trimestre del 2021 con una perdita netta di -8,2 milioni di euro rispetto ad un utile netto di 6,6 milioni nel corrispondente periodo dell'anno precedente.

Nel quarto trimestre del 2021 i nuovi ordini hanno totalizzato 1,05 miliardi di euro (+9%), di cui 513 milioni per Kalmar (+15%), 384 milioni per Hiab (-8%) e 153 milioni per MacGregor (+53%). I nuovi ordini per servizi sono ammontati a 308 milioni di euro (+16%).





