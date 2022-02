4 febbraio 2022

Si è concluso con successo il secondo tentativo di disincagliare la Mumbai Maersk

L'operazione ha coinvolto otto unità navali

Alle ore 1.30 di questa mattina si è concluso con successo il secondo tentativo di disincagliare la portacontainer Mumbai Maersk, arenatasi nella tarda serata di mercoledì nei pressi del porto di Bremerhaven ( del 3 febbraio 2022). Quest'ultima operazione di salvataggio ha coinvolto il rimorchiatore Union Sovereign della capacità di tiro di 178 tonnellate, la nave polivalente Neuwerk della capacità di tiro di 113 tonnellate e altri sei rimorchiatori.

Maersk Line, la compagnia che opera la portacontenitori che ha una capacità di circa 20mila teu, ha specificato che l'incidente si è risolto senza alcun danno per l'equipaggio della nave né per lo scafo della full container e senza alcun sversamento di sostanze inquinanti.





