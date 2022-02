4 febbraio 2022

Nel quarto trimestre del 2021 il traffico containerizzato di transhipment nei porti spagnoli è calato del -11,3%

Complessivamente lo scorso anno gli scali portuali della nazione iberica hanno movimentato 544,5 milioni di tonnellate di merci (+5,6%)

Lo scorso anno i porti spagnoli hanno movimentato complessivamente 544,5 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +5,6% sul 2020. Così come per diversi altri sistemi portuali nazionali, nel 2021 la crescita registrata dagli scali spagnoli è stata trainata dal deciso rialzo delle merci convenzionali che si sono attestate a 77,7 milioni di tonnellate (+14,8%) e delle rinfuse solide che sono ammontate a 85,1 milioni di tonnellate (+10,4%). Più attenuato l'aumento dei volumi di rinfuse liquide, che hanno totalizzato 170,9 milioni di tonnellate (+2,4%), e di merci containerizzate, che sono risultate pari a 198,5 milioni di tonnellate (+2,4%) con una movimentazione di contenitori che è stata pari a 17.712.481 teu (+5,5%), di cui 9.415.800 teu in transito (+0,4%), 6.281.898 teu di traffico di import-export (+12,1%) e 2.014.777 teu di traffico nazionale (+11,7%).

Nel 2021 il traffico dei passeggeri nei porti spagnoli è stato di quasi 18 milioni di persone (+34,7%), di cui 2,2 milioni di crocieristi (+61,6%).

Rispetto all'anno pre-pandemia del 2019, il traffico complessivo movimentato dai porti spagnoli nel 2021 risulta in calo del -3,5%. Con la sola eccezione dei carichi containerizzati, cresciuti del +1,7% sul 2019 in termini di tonnellate e del +1,2% in termini di teu, tutte le altre tipologie di merci sono diminuite: le merci convenzionali sono calate del -1,3%, le rinfuse liquide del -8,6% e quelle solide del -6,4%. Relativamente ai passeggeri la contrazione è stata del -52,2%, con una flessione del -79,3% dei soli crocieristi.

Nel solo quarto trimestre del 2021 il traffico totale delle merci è stato di 139,8 milioni di tonnellate, con una progressione del +4,6% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente. L'unica voce merceologica ad aver segnato una flessione è stata quella dei container con 49,2 milioni di tonnellate di carichi (-6,4% sul 2020) per una movimentazione di contenitori da 20' pari a 4.433.877 teu (-2,5%), riduzione che è stata generata dal calo del -11,3% del traffico containerizzato di transhipment che è stato pari a 2.295.865 teu, mentre i volumi containerizzati in import-export e quelli nazionali hanno mostrato incrementi rispettivamente del +6,7% e +17,6% essendo stati pari a 1.584.801 teu e 553.204 teu. Nel settore delle merci convenzionali il traffico è stato di 20,5 milioni di tonnellate (+15,7%). Rinfuse liquide e secche sono ammontate rispettivamente a 44,6 milioni di tonnellate (+11,9%) e 22,0 milioni di tonnellate (+4,8%).

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno il traffico dei passeggeri è stato di oltre 5,5 milioni di unità (+139,0%), di cui quasi 1,4 milioni di crocieristi (+1.740,1%).

Raffrontando i dati del traffico delle merci movimentato dai porti spagnoli nel quarto trimestre del 2021 con quelli dello stesso periodo del 2019 si registra un incremento del +2,5% dei volumi totali, con i carichi in container che risultano in crescita del +5,5% in tonnellate e del +4,0% in teu e con le merci convenzionali in aumento del +5,5%. In riduzione, invece, le rinfuse liquide (-0,2%) e le rinfuse solide (-1,6%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec