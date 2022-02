4 febbraio 2022

Il porto di Palermo ha chiuso il 2021 con un nuovo record storico di traffico annuale delle merci

Volumi in crescita del +4,7% sul 2020 e del +31,9% sul 2019

Lo scorso anno il porto di Palermo ha movimentato un traffico record di 7,6 milioni di tonnellate di merci, con un incremento del +4,7% sul 2020 e con un aumento assai maggiore (+31,9%) sull'anno pre-pandemia del 2019. Il nuovo picco storico è stato raggiunto grazie al record di traffico dei rotabili transitato attraverso lo scalo portuale siciliano che nel 2021 è risultato pari ad oltre 7,1 milioni di tonnellate, con crescite rispettivamente del +8,2% e del +38,3% sul 2020 e sul 2019. In diminuzione, invece, le altre tipologie di merci: le rinfuse liquide, con 249mila tonnellate, hanno registrato cali del -1,2% sul 2020 e del -41,7% sul 2019; le merci containerizzate, con 134mila tonnellate, sono scese rispettivamente del -14,0% e -24,0%; il totale di 102mila tonnellate delle rinfuse solide risulta inferiore del -62,7% rispetto a quello del 2020 e superiore del +595,2% sul totale del 2019.

Lo scorso anno il traffico dei passeggeri nel porto di Palermo è stato di quasi 1,3 milioni di persone (+35,2% sul 2020 e -34,5% sul 2019), di cui meno di 1,2 milioni di passeggeri dei servizi di linea (rispettivamente +34,9% e -19,1%) e 104mila crocieristi (+38,6% e -79,2%), inclusi 15mila crocieristi come home port (+60,3% e -82,4%).

Nel solo quarto trimestre del 2021 il porto ha movimentato 2,2 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +16,4% sul periodo ottobre-dicembre dell'anno precedente, di cui 2,1 milioni di tonnellate di rotabili (+20,3%), 54mila tonnellate di rinfuse liquide (-12,8%), 24mila tonnellate di merci in container (-38,%) e 12mila tonnellate di rinfuse secche (-65,3%). I passeggeri sono stati 240mila (+79,2%), di cui 40mila crocieristi (+124,5%).

Relativamente all'attività degli altri porti amministrati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, nel 2021 il porto di Termini Imerese ha movimentato più di 1,3 milioni di tonnellate di merci (+113,0% sul 2020), di cui quasi 1,1 milioni di tonnellate di rotabili (+201,8%), il porto di Trapani 612mila tonnellate di merci (+134,8%), di cui 389mila tonnellate di rotabili (+371,0%), e il porto di Porto Empedocle 554mila tonnellate di merci (+58,8%), per la maggior parte (450mila tonnellate) costituite da rinfuse solide (+39,4%).





