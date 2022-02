4 febbraio 2022

In crescita nel 2021 il traffico intermodale negli interporti di Bologna, Nola, Padova e Verona

Rialzo sia dell'attività ferroviaria e dell'autotrasporto

Nel 2021 gli interporti di Bologna, Nola (Napoli), Padova e Verona hanno registrato un sensibile rialzo del traffico intermodale. Lo scorso anno all'Interporto di Bologna il traffico ferroviario è stato di 4.680 treni, con un incremento del +18,3% sul 2020, per un totale di 67.861 carri ferroviari movimentati (+18,3%). In crescita anche i transiti camionisti che nel 2021 sono stati oltre 1,9 milioni (+12,3%). Nel solo quarto trimestre del 2021 all'Interporto di Bologna il traffico ferroviario è stato di 1.092 treni per un totale di 15.827 carri ferroviari, con diminuzioni rispettivamente del -6,5% e del -5,3% sull'ultimo trimestre del 2020 che sono conseguenza della rilevante ripresa (+46,9% e +34,5%) registrata in quest'ultimo periodo rispetto al quarto trimestre del 2019. Nell'ultimo trimestre dello scorso anno i transiti camionistici sono stati 502.467, in aumento del +3,3% sullo stesso periodo del 2020.

Lo scorso anno all'Interporto Campano di Nola i treni operati dalla Interporto Servizi Cargo (ISC) sono stati 1.331, con una progressione del +4,7% sul 2020. Il traffico intermodale ha segnato un incremento del +2% circa con 89.080 uti movimentate dalla Terminal Intermodale Nola (TIN), società controllata al 100% da Interporto Campano che si occupa della gestione dell'area intermodale dell'Interporto di Nola. Inoltre il traffico su gomma è aumentato del +11,9% con 5.513.192 tonnellate di merci movimentate.

Lo scorso anno all'Interporto Padova il traffico intermodale ha conseguito nuovi record. I treni sono stati 8.040 (+13%) per un traffico intermodale conteggiato in container da 20' che è stato pari a 396.802 unità (+10%).

Nel 2021 all'Interporto Quadrante Europa di Verona, se nel segmento del traffico intermodale il numero dei treni (14.258) ha registrato un calo del -1,3%, il volume di traffico misurato in unità intermodali movimentate è cresciuto del +7,8% a 436.898 uti. In aumento anche il restante traffico ferroviario tradizionale con 1.416 treni (+2,8%), 16.709 tonnellate di carichi (+1,2%) e 105.105 tonnellate di auto nuove movimentate (+4,5%). Il traffico su gomma ha mostrato una crescita complessiva del +5,7% con una movimentazione di 504.803 tonnellate di furgoni (+5,6%), 4.847.542 tonnellate di autotreni (+3,8%) e 16.841.210 tonnellate di autoarticolati (+6,3%).



