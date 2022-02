7 febbraio 2022

Ordigno incendiario sotto casa del presidente dell'AdSP del Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino

Solidarietà dei rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e del mondo economico-portuale

Un ordigno incendiario è stato rinvenuto giovedì sera in una via del centro di Civitavecchia nei pressi dell'abitazione del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino. Condanna per l'accaduto e solidarietà a Musolino è stata espressa da numerosi rappresentanti delle istituzioni, dei sindacati e di diversi settori dell'economia, in particolare di quella portuale.

«Il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima il presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia Pino Musolino - ha sottolineato il presidente di Unindustria, Angelo Camilli - è un atto vile che condanniamo con fermezza. Auspichiamo che le forze dell'ordine possano risalire al più presto all'autore di questo atto, che suscita sgomento. Il sistema delle imprese del Lazio esprime solidarietà e vicinanza al presidente Musolino, che sta svolgendo il suo ruolo con determinazione ed impegno e avrà sempre il sostegno e la collaborazione di Unindustria». «Siamo di fronte - ha aggiunto il presidente della sede di Civitavecchia di Unindustria, Cristiano Dionisi - ad un atto gravissimo nei confronti del presidente Pino Musolino e di tutta la nostra comunità. Le scelte da fare per il territorio sono impegnative e difficili e bisogna andare avanti con coraggio senza farsi intimidire, quel coraggio che non manca di certo a Musolino. A lui va tutta la mia vicinanza e quella degli imprenditori del territorio».

«Abbiamo appreso, letteralmente sconcertati e indignati - ha dichiarato il presidente della Compagnia Portuale Civitavecchia, Patrizio Scilipoti - del ritrovamento dell'ordigno incendiario sotto la casa del presidente dell'AdSP, dott. Pino Musolino. Nel nostro porto e nella nostra città non era mai accaduto qualcosa di simile e, pertanto, è assolutamente intollerabile assistere a certe intimidazioni infami e vigliacche. Confidiamo che la professionalità e le grandi capacità investigative degli inquirenti possano presto far luce su questa vicenda. A nome di tutta la Compagnia Portuale Civitavecchia, e più in generale di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del porto di Civitavecchia, esprimo vicinanza e massima solidarietà sia al presidente che alla sua famiglia. Sappiano, infine, gli esecutori del vile gesto e gli eventuali mandanti che i portuali civitavecchiesi, gente forte, impavida e dal cuore grande, sono al fianco del presidente Musolino e contro di loro».

L'Associazione dei Porti italiani ha espresso solidarietà per il grave evento accaduto: «Assoporti - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Rodolfo Giampieri - si stringe attorno al collega Pino Musolino al quale è stato consegnato un pericoloso ordigno davanti alla porta di casa. Insieme a tutti i colleghi presidenti ribadiamo con forza che le azioni intimidatorie non otterranno alcuno scopo. Continueremo a testa alta ad operare nella piena legalità e trasparenza».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail