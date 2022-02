7 febbraio 2022

Nel 2021 registrata una ripresa del traffico crocieristico nei porti croati

Volume d'attività sensibilmente inferiore a quello del 2019

L'ufficio di statistica della Croazia ha reso noto che nel 2021 nei porti nazionali sono giunte 36 navi da crociera estere che hanno effettuato complessivamente 208 scali (182 in più rispetto al 2020) per un totale di 194mila passeggeri movimentati (190mila in più rispetto al 2020). Il maggior numero di scali (160) è stato effettuato nel porto di Dubrovnik, mentre a Spalato ne sono stati effettuati 105, a Korcula 57 e a Hvar 41.

Rispetto al 2019, nel 2021 il numero di scali di navi da crociera estere ha accusato un calo del -71,3% e il numero complessivo di crocieristi del -82,7%.







