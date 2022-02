7 febbraio 2022

Nuovo collegamento ferroviario Austria-Svizzera con connessioni ai porti nord e sud europei

È realizzato in collaborazione da Rail Cargo Group e Swissterminal

La società ferroviaria austriaca Rail Cargo Group (RCG) e la società terminalista elvetica Swissterminal, partecipata dal gruppo DP World, hanno inaugurato un nuovo collegamento ferroviario fra Wolfurt, in Austria, e Frenkendorf, nella Svizzera nord-orientale, da dove partono collegamenti verso i porti settentrionali di Rotterdam e Anversa e verso quelli meridionali di Genova e La Spezia e verso il porto fluviale tedesco di Neuss. Da Wolfurt, invece, il network di RCG offre, verso nord, connessioni con i porti di Amburgo e Bremerhaven, e, verso sud, con i porti adriatici di Koper e Trieste. Il nuovo collegamento intermodale prevede tre rotazioni alla settimana.







