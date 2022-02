7 febbraio 2022

In Cina, durante le festività per il capodanno lunare, è stato registrato un aumento del +16% delle consegne espresso

Il periodo festivo è la stagione di consumo di punta dell'anno

La China Federation of Logistics & Purchasing (CFLP) ha reso noto che durante la Festa di Primavera, celebrata quest'anno dal 31 gennaio al 6 febbraio, in Cina sono state effettuate un totale di 749 milioni di consegne espresso, con un incremento del +16% rispetto al corrispondente periodo delle stesse festività svoltosi nel 2021. In particolare - ha specificato oggi l'associazione - quest'anno sono state raccolte 420 milioni di spedizioni espresso, con rialzi rispettivamente del +545%, +338% e +12,0% sullo stesso periodo della Festa di Primavera del 2019, 2020 e 2021, e sono state consegnate 329 milioni di spedizioni espresso, con corrispondenti crescite del +645%, +280% e +21,6%.

La CFLP ha ricordato che la Festa di Primavera, quando si celebra il capodanno lunare, non è solo un'importante festa tradizionale cinese, ma è anche la stagione di consumo di punta dell'anno.



