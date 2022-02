8 febbraio 2022

Siglato l'accordo per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nel porto di Monfalcone

È stato sottoscritto dall'AdSP dell'Adriatico Orientale e dai sindacati

Oggi il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, e i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Sasa Culev, Marco Rebez e Giulio Germani, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Monfalcone, intesa - ha evidenziato l'ente portuale - che costituisce un nuovo passo per la completa inclusione di Monfalcone nel sistema portuale dell'Adriatico Orientale.

Siglato in Prefettura, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi, l'accordo istituisce anche per Monfalcone la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito produttivo (RLSS) eletto tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) delle singole imprese. Alla nuova figura spetterà il compito di coordinare le iniziative a tutela di salute e integrità fisica dei portuali, assumendo il ruolo di nuovo punto di riferimento tra lavoratori, datori di lavoro, organizzazioni sindacali e Autorità di Sistema. Di fatto saranno due gli RLSS in distacco a Portorosega, uno a carico dell'authority portuale, uno a carico delle imprese rappresentate, il tutto a fronte di circa 310 lavoratori inseriti nell'organico delle imprese portuali di Monfalcone.

L'accordo prevede anche l'individuazione da parte dei datori di lavoro di due Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sito produttivo (RSPPS) che affiancheranno gli RLSS e dovranno individuare i fattori di rischio e suggerire alle imprese le migliori misure atte a garantire la sicurezza.

«Il porto di Trieste - ha ricordato Zeno D'Agostino in occasione della firma dell'accordo - da diversi anni ha un protocollo condiviso con la Prefettura di Trieste che prevede tutta una serie di elementi unici a livello di gestione e di controllo della sicurezza sul lavoro. Ora con questo nuovo accordo, grazie alla collaborazione con la Prefettura di Gorizia, possiamo estendere il modello anche a Monfalcone».



