8 febbraio 2022

D'Amico (Gruppo Giovani Armatori di Confitarma): necessaria una strategia nazionale ed europea orientata al mare

Evidenziato l'impegno green dell'armamento nazionale

Oggi a Roma, in occasione del secondo incontro con le rappresentanze giovanili delle organizzazioni presenti al CNEL sul futuro dell'Europa promosso dalla Commissione Politiche UE e Cooperazione Internazionale del CNEL, il presidente del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma, Salvatore d'Amico, ha sottolineato l'esigenza di una strategia nazionale ed europea orientata al mare, manifestando apprezzamento per l'incoraggiamento rivolto dal CNEL all'UE per l'adozione di interventi strutturali sui due pilastri della transizione verde e digitale, puntando su investimenti di qualità nel breve-medio termine e creando condizioni favorevoli agli investimenti privati.

«In particolare - ha precisato d'Amico - condividiamo la posizione del CNEL circa la necessità che l'UE assicuri un adeguato sostegno finanziario all'ambizioso obiettivo di fare dell'Europa il motore della crescita sostenibile a livello globale attraverso una politica industriale eco-efficiente. In questo contesto, l'impegno green dell'armamento nazionale è rilevante e sono numerosi gli esempi virtuosi di gruppi armatoriali italiani che da tempo hanno posto la sostenibilità al centro dei loro programmi di sviluppo».

«Oltre a sostenere attivamente la transizione ecologica della flotta operata dalle imprese italiane - ha aggiunto il presidente del Gruppo Giovani Armatori di Confitarma - occorre un'azione politica nazionale che, attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, indirizzi efficacemente gli investimenti stanziati dall'UE in ricerca e innovazione per la transizione digitale».



