10 febbraio 2022

Nel 2021 il porto di Ravenna ha stabilito il proprio nuovo record storico di traffico delle merci

Movimentate 27,1 milioni di tonnellate, in crescita del +20,8% sul 2020 e del +3,1% sul 2019

Lo scorso anno il porto di Ravenna ha movimentato un traffico record di quasi 27,1 milioni di tonnellate di merci, superando il precedente picco storico annuale di 26,8 milioni di tonnellate stabilito nel 2006 e registrando incrementi del +20,8% sul 2020 e del +3,1% sull'anno pre-pandemia del 2019. Se nel 2021 i soli volumi di merci all'imbarco, con un totale di 3,8 milioni di tonnellate, sono risultati stabili rispetto al 2020 e in lieve calo del -1,0% sul 2019, i volumi di merci allo sbarco, con 23,3 milioni di tonnellate, hanno segnato aumenti del +25,1% sul 2020 e del +3,8% sul 2019.

Lo scorso anno il solo traffico delle merci varie è ammontato globalmente a 11,1 milioni di tonnellate, con rialzi rispettivamente del +26,0% sul 2020 e del +6,4% sul 2019, di cui 2,3 milioni di tonnellate di carichi containerizzati (rispettivamente +7,2% e -4,5%) realizzati con una movimentazione di contenitori pari a 213mila teu (+9,3% e -2,4%), oltre 1,4 milioni di tonnellate di rotabili (-6,8% e -11,3%) e 7,4 milioni di tonnellate di altre merci varie che hanno segnato un nuovo record storico (+43,7% e +15,0%).

Nel 2021 il traffico di rinfuse solide è stato pari a 11,3 milioni di tonnellate (+19,9% e +1,2%), incluse 5,6 milioni di tonnellate di minerali e materiali da costruzione (+39,4% e +12,7%), 2,5 milioni di tonnellate di prodotti alimentari, mangimi e oleaginosi (-8,0% e +8,0%), 865mila tonnellate di cereali (-0,4% e -54,4%), 260mila tonnellate di carboni e ligniti (+55,4% e -7,5%), 241mila tonnellate di prodotti metallurgici (+369,1% e +110,9%) e 1,8 milioni di tonnellate di altre rinfuse secche (+12,4% e +15,9%). Nel settore delle rinfuse liquide il traffico si è attestato complessivamente a più di 4,6 milioni di tonnellate (+12,0% e +0,2%), di cui 2,0 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi raffinati (+18,6% e +2,5%), 805mila tonnellate di prodotti chimici (+9,1% e -6,2%), 427mila tonnellate di prodotti petroliferi gassosi, liquefatti o compressi e gas naturale (+15,3% e +2,5%), 159mila tonnellate di petrolio greggio (+0,5% e -7,2%) e 1,2 milioni di tonnellate di altre rinfuse liquide (+4,4% e +1,0%).

Nel settore dei passeggeri, il traffico crocieristico - che nel 2020 era fermo a causa della pandemia - nel 2021 ha totalizzato 1.559 passeggeri, ancora distante dai circa 17mila del 2019.

Nel solo quarto trimestre del 2021 il porto ravennate ha movimentato 7,1 milioni di tonnellate di merci, volume che rappresenta un incremento del +17,7% sullo stesso trimestre dell'anno precedente e il nuovo record per questo periodo dell'anno. Le sole merci in container sono ammontate a 566mila tonnellate (+1,0%), i rotabili a 382mila tonnellate (-19,1%) e le altre merci varie a 1,9 milioni di tonnellate (+37,3%). Rinfuse solide e liquide sono aumentate rispettivamente del +15,5% e +17,1% a 3,0 milioni di tonnellate e 1,3 milioni di tonnellate.









