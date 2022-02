10 febbraio 2022

Martin (Federazione del Mare): questo è un momento molto favorevole per attuare le priorità della blue economy

Riunione a Brest dei cluster marittimi europei

Questo è un momento assai favorevole per dare impulso alla blue economy. Lo ha evidenziato il segretario generale della Federazione del Mare, Laurence Martin, intervenendo all'incontro degli associati dell'European Network of Maritime Clusters (ENMC) tenutosi ieri a Brest con lo scopo di illustrare le attività dei cluster marittimi europei e di identificare le linee di azione prioritarie per contribuire alle attuali sfide della transizione ecologica, energetica e digitale.

«Tutti i cluster marittimi europei - ha detto Martin - sanno che questo è un momento molto favorevole per attuare le priorità della blue economy, in linea con la strategia e il piano di azione dalla Commissione Europea nella sua comunicazione intitolata “Verso un nuovo approccio sistemico per un'economia blu sostenibile nell'UE: trasformare l'economia blu dell'UE per un futuro sostenibile”. Un esempio concreto - ha specificato il segretario generale della Federazione del Mare - è il recente accordo tra Italia e Francia, il cosiddetto Patto del Quirinale, firmato a Roma nel novembre scorso dai presidenti Mattarella e Macron, nel quale viene esplicitamente riconosciuto il ruolo del mare per lo sviluppo economico nonché l'esigenza di restituire una concreta centralità al Mediterraneo».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail