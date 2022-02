10 febbraio 2022

Accordo Fincantieri - BNP Paribas Italia per una “sustainability linked Guarantees Facility”

Linea per garanzie legata al raggiungimento di due specifici obiettivi del Piano di Sostenibilità 2018-2022 del gruppo cantieristico

Fincantieri ha reso noto di aver perfezionato con la sede italiana dell'istituto di credito BNP Paribas un accordo per trasformare in una “sustainability linked Guarantees Facility” la linea per garanzie fino a 700 milioni di euro concessa dalla banca. L'azienda navalmeccanica italiana ha specificato che l'accordo ha una durata minima di oltre quattro anni ed è la prima operazione di questo tipo per il gruppo cantieristico.

Fincantieri ha spiegato che la linea per garanzie concessa da BNP Paribas è definita “sustainability linked” poiché è legata al conseguimento di due specifici indicatori di prestazione (Key Performance Indicator, “KPI”) presenti nel Piano di Sostenibilità 2018-2022 di Fincantieri: la gestione efficiente dei consumi energetici e la sostenibilità della catena di fornitura. Sulla base del raggiungimento o meno di questi obiettivi, l'accordo prevede un meccanismo al rialzo o al ribasso del costo delle garanzie, calcolato secondo una griglia simmetrica alla scadenza di ogni anno.



