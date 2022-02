11 febbraio 2022

Al via quest'anno nel porto di Ancona le opere propedeutiche all'allungamento dei binari ferroviari

Approvato l'adeguamento tecnico-funzionale al PRP

Il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ha approvato l'adeguamento tecnico-funzionale all'attuale Piano Regolatore Portuale di Ancona per il prolungamento dei binari utilizzati per il traffico commerciale su treno al fine di raggiungere una lunghezza operativa di 650 metri.

L'AdSP ha ricordato che nel 2011 lo scalo dorico è stato dotato di una nuova infrastruttura di raccordo con la rete ferroviaria nazionale destinata ai traffici commerciali e che nella darsena Marche è presente un fascio di cinque binari di 280 metri di lunghezza utilizzati per le operazioni di scarico e carico dei treni. Nel 2021 sull'infrastruttura sono stati movimentati 419 carri ferroviari per il trasporto di granaglie e materiale ferroso, con una tendenza futura di crescita. Per rispondere all'atteso aumento dell'attività, l'ente ha previsto il prolungamento del fascio di binari a raso di appoggio dell'infrastruttura ferroviaria per raggiungere una lunghezza operativa di 650 metri circa in modo che i treni attualmente in circolazione sulla rete ferroviaria nazionale, con convogli di lunghezze di almeno 550 metri, possano accedere alla zona portuale di Ancona destinata ai traffici mercantili.

L'ente portuale ha specificato che il primo stralcio funzionale dell'intervento, parte del programma triennale dei lavori pubblici dell'AdSP approvato lo scorso ottobre dal Comitato di gestione, sarà avviato quest'anno con la realizzazione di opere propedeutiche e indispensabili all'allungamento dei binari, ossia lo spostamento del varco doganale e la riorganizzazione dell'attuale circolazione viaria nell'area portuale interessata. Entro il 2023 sarà avviato il prolungamento del fascio dei binari. L'investimento complessivo, con fondi dell'AdSP, sarà di 4,3 milioni di euro, compresa una quota di risorse derivate dal fondo comunitario Connecting Europe Facility.

L'authority portuale ha precisato inoltre che, sempre in tema di intermodalità, è in corso di esame la documentazione pervenuta in riscontro al bando di gara per il rilascio della concessione dei servizi ferroviari per il traffico commerciale nel porto di Ancona e la movimentazione dei carri ferroviari sui binari portuali che si è chiuso lunedì scorso ( del 27 dicembre 2021).



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail