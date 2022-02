14 febbraio 2022

Costa Crociere prevede di ripristinare l'operatività dell'intera flotta entro la prossima estate

Tra la primavera e l'inverno prossimo sono in programma più di 1.800 crociere

Costa Crociere prevede di ripristinare l'operatività dell'intera flotta entro la prossima estate, incluse Costa Toscana, Costa Smeralda, Costa Firenze e Costa Venezia, tutte e quattro le nuove navi consegnate negli ultimi mesi che saranno posizionate nel Mediterraneo. La compagnia ha specificato che sempre per il prossimo periodo estivo, con l'auspicio di norme favorevoli, sta programmando di svolgere le escursioni in modalità libera, e, alla luce del progressivo allentamento delle misure di contenimento della pandemia di coronavirus, sta lavorando per poterle rendere disponibili già da questa primavera.

«Il 2021 - ha sottolineato Roberto Alberti, vice presidente senior e direttore commerciale di Costa Crociere - ci ha visto movimentare in sicurezza oltre 1,5 milioni di ospiti, raggiungendo un primato davvero unico ed eccezionale, considerando il contesto in cui abbiamo operato. Abbiamo anche registrato livelli di soddisfazione mai avuti in precedenza, e questo grazie agli sforzi e agli investimenti che abbiamo effettuato fin dalla ripartenza delle nostre operazioni. Sono certo che il ritorno alle escursioni in modalità libera, che stiamo programmando per la prossima estate e che auspichiamo possano essere anticipate già dalla prossima primavera, costituiranno un incentivo in più per scegliere una crociera Costa».

Complessivamente, il programma di Costa prevede un totale di oltre 1.800 crociere da primavera 2022 all'inverno 2022-23.



