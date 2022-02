15 febbraio 2022

Anche quest'anno le linee marittime containerizzate di THE Alliance scaleranno in Italia i porti di Genova e La Spezia

Continueranno ad essere toccati dai servizi settimanali MD1 e MD2

Nel 2022, così come nei tre anni precedenti, in Italia saranno solo Genova e La Spezia i porti scalati dal network di servizi marittimi contanerizzati globali della THE Alliance, il consorzio costituito dalle compagnie di navigazione Hapag-Lloyd, HMM, Ocean Network Express (ONE) e Yang Ming. Nella programmazione della rete di linee annunciata oggi da questi vettori per il 2021, infatti, i due scali portuali italiani risultano essere nuovamente inclusi nei servizi settimanali MD1 e MD2 che collegano l'Asia (Cina, Taiwan e Corea del Sud) con il Mediterraneo occidentale attraverso i porti hub di Singapore, Jeddah, Damietta e Pireo.

Di seguito la nuova configurazione dei servizi di THE Alliance che entrerà in vigore dalla prossima primavera. Asia - Nord Europa FP1: dalla costa occidentale del Pacifico, Tokyo - Shimizu, Kobe, Nagoya, Tokyo, Singapore, (Suez), Rotterdam, Amburgo, Le Havre, (Suez), Singapore, Kobe, Nagoya, Tokyo, verso la costa occidentale del Pacifico

FE2: Shanghai, Ningbo, Cina meridionale, Cina meridionale, Singapore, (Suez), Tanger Med, Southampton, Le Havre, Amburgo, Rotterdam, (Suez), Singapore, Shanghai

FE3: Cina meridionale, Xiamen, Kaohsiung, Cina meridionale, (Suez), Rotterdam, Amburgo, Anversa, Southampton, (Suez), Singapore, Cina meridionale, Cina meridionale

FE4: Qingdao, Pusan, Ningbo, Shanghai, Cina meridionale, (Suez), Algeciras, Rotterdam, Amburgo, Anversa, (Algeciras), Tanger Med, (Suez), Singapore, Qingdao

FE5: Laem Chabang, Cai Mep, Singapore, Colombo, (Suez), Rotterdam, Amburgo, Anversa, London Gateway, (Suez), Jeddah, Singapore, Laem Chabang Asia - Mediterraneo MD1: Qingdao, Pusan, Shanghai, Ningbo, Cina meridionale, Singapore, Jeddah, (Suez), Damietta, Barcellona, Valencia, Genova, Damietta, (Suez), Jeddah, Singapore, Cina meridionale, Qingdao

MD2: Pusan, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Cina meridionale, Singapore, (Suez), Pireo, Genova, La Spezia, Fos, Barcellona, Pireo, (Suez), Singapore, Cina meridionale, Pusan

MD3: Pusan, Ningbo, Shanghai, Cina meridionale, Singapore, Jeddah, (Suez), Ashdod, Istanbul, Izmit, Aliaga, Mersin, (Suez), Jeddah, Singapore, Kaohsiung, Pusan Transpacifico, West Coast FP1: dall'Europa, Singapore, Kobe, Nagoya, Tokyo, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Shimizu, Kobe, Nagoya, Tokyo, Singapore, verso l'Europa

PS3: Nhava Sheva, Pipavav, Colombo, Port Kelang, Singapore, Cai Mep, Haiphong, Cina meridionale, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Pusan, Shanghai, Ningbo, Cina meridionale, Singapore, Port Kelang, Nhava Sheva

PS4: Xiamen, Cina meridionale, Kaohsiung, Keelung, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Keelung, Kaohsiung, Xiamen

PS5: Ningbo, Shanghai, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Tokyo, Ningbo

PS6: Qingdao, Ningbo, Pusan, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Kobe, Qingdao

PS7: Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Cina meridionale , Cina meridionale, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Cina meridionale, Singapore

PS8: Shanghai, Kwangyang, Pusan, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Pusan, Kwangyang, Incheon, Shanghai

PN1: Xiamen, Kaohsiung, Ningbo, Nagoya, Tokyo, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Kobe, Nagoya, Xiamen

PN2: Singapore, Laem Chabang, Cai Mep, Haiphong, Cina meridionale, Tacoma, Vancouver, Tokyo, Kobe, Singapore

PN3: Cina meridionale, Cina meridionale, Shanghai, Pusan, Vancouver, Seattle/Tacoma, Pusan, Kaohsiung, Cina meridionale

PN4: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, Prince Rupert, Tacoma, Vancouver, Pusan, Kwangyang, Qingdao Transpacifico, East Coast (via Panama e Suez) EC1: Kaohsiung, Cina meridionale, Cina meridionale, Shanghai, Pusan, (Panama), Manzanillo, Savannah, Charleston, Norfolk, Manzanillo, (Panama), Rodman, Kaohsiung

EC2: Qingdao, Ningbo, Shanghai, Pusan, (Panama), Cartagena, New York, Norfolk, Wilmington, Savannah, Charleston, Cartagena, (Panama), Pusan, Qingdao

EC4: Kaohsiung,Cina meridionale, Cai Mep, Singapore, (Suez), New York, Norfolk, Savannah, Charleston, New York, (Suez), Singapore, Kaohsiung

EC5: Laem Chabang, Cai Mep, Singapore, Colombo, (Suez), Halifax, New York, Savannah, Jacksonville, Norfolk, Halifax, (Suez), Jebel Ali, Singapore, Laem Chabang

EC6: Kaohsiung, Cina meridionale, Cina meridionale, Ningbo, Shanghai, Pusan, (Panama), Houston, Mobile, (Panama), Kaohsiung Asia - Medio Oriente/Mar Rosso AG2: Shanghai, Ningbo, Xiamen, Cina meridionale, Port Kelang, Jebel Ali, Hamad, Umm Qasr, Hamad, Jebel Ali, Singapore, Shanghai

AG3: Pusan, Qingdao, Shanghai, Ningbo, Kaohsiung, Cina meridionale, Singapore, Jebel Ali, Dammam, Hamad, Jubail, Abu Dhabi, Sohar, Port Kelang, Singapore, Cina meridionale, Pusan

AR1: Pusan, Shanghai, Ningbo, Cina meridionale, Singapore, Port Kelang, Jeddah, Aqaba, Sokhna, Jeddah, Singapore, Pusan Transatlantico AL2: Southampton, Le Havre, Rotterdam, Amburgo, New York, Norfolk, Filadelfia, New York, Southampton

AL3: Anversa, Amburgo, London Gateway, Charleston, Savannah, Norfolk, Anversa

AL4: Le Havre, London Gateway, Anversa, Amburgo, Veracruz, Altamira, Houston, Le Havre

AL5: Southampton, Le Havre, Rotterdam, Amburgo, Anversa, Halifax, Port Everglades, Cartagena, (Panama), Rodman, Los Angeles/Long Beach, Oakland, Seattle/Tacoma, Vancouver, Oakland, Los Angeles/Long Beach, Rodman, (Panama), Cartagena, Caucedo, Halifax, Southampton



