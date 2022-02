15 febbraio 2022

Dopo un anno record, il noleggiatore di container Triton prevede un 2022 altrettanto favorevole

Nel 2021 i ricavi dell'azienda sono aumentati del +17,3%

Triton International, società di noleggio di container leader mondiale del mercato che è nata a metà 2016 dalla fusione della TAL International e della Triton Container International, ha chiuso il 2021 con risultati finanziari annuali e trimestrali record nonché con un incremento della consistenza della propria flotta di contenitori che in 12 mesi è salita del +17,1% alla quota record di quasi 7,3 milioni di teu.

Nell'esercizio annuale 2021, bilancio che presenta valori record nelle principali voci del conto economico, Triton ha registrato ricavi pari a 1,53 miliardi di dollari, con un rialzo del +17,3% sull'esercizio precedente. L'utile netto è ammontato a 935,1 milioni di dollari (+45,8%) e l'utile netto a 530,2 milioni di dollari (+60,8%).

Performance finanziarie record sono state conseguite anche nell'ultimo trimestre dello scorso anno, periodo che è stato archiviato con ricavi pari a 417,2 milioni di dollari, in crescita del +23,7% sul corrispondente periodo del 2020. L'utile operativo è stato di 256,3 milioni di dollari (+34,7%) e l'utile netto di 190,4 milioni di dollari (+51,5%).

«Nel quarto trimestre del 2021 - ha sottolineato l'amministratore delegato dell'azienda, Brian Sondey - Triton ha ottenuto un altro trimestre di performance finanziarie record». «L'eccezionale performance della Triton nel 2021 - ha spiegato - è stata sostenuta da condizioni di mercato molto favorevoli. Un forte aumento del consumo di merci, in particolare negli Stati Uniti, ha determinato un notevole livello di crescita dei traffici, mentre i colli di bottiglia logistici hanno rallentato i tempi di riconsegna dei container generando una domanda aggiuntiva di contenitori. La limitata capacità delle navi ha contribuito ad un drammatico aumento dei noli marittimi e ha fatto sì che i nostri clienti continuassero ad essere assolutamente concentrati sulla disponibilità di container».

Sondey ha specificato che Triton prevede che il 2022 sarà un altro anno eccezionalmente favorevole per la società. «I nostri clienti - ha chiarito - prevedono che il consumo di merci e i volumi di traffico rimarranno elevati e ritengono che le difficoltà operative che rallentano la riconsegna dei container saranno difficili da risolvere. Noi prevediamo che nel 2022 l'offerta di container starà più al passo con la domanda a seguito dell'aumento dei volumi di produzione di nuovi container, mentre i prezzi dei nuovi container sono diminuiti di oltre il 10% rispetto al picco massimo di circa 3.400 dollari per container da 20' per carichi secchi. Tuttavia i prezzi dei nuovi container rimangono molto al di sopra del loro normale range storico e anche le tariffe di noleggio di mercato continuano ad essere molto elevate».





