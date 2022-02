16 febbraio 2022

Filt Cgil, sciopero se non verranno accolti gli emendamenti al decreto-legge Milleproroghe sul lavoro portuale

Colombo: si liquidano precise richieste a supporto del cluster portuale per motivazioni tecniche e nonostante questi temi siano stati assunti dal Mims con un protocollo

Se non verranno accolti gli emendamenti sul lavoro portuale presentati dai membri della Commissione Trasporti al decreto-legge Milleproroghe si andrà verso lo sciopero. Lo ha annunciato il segretario nazionale della Filt Cgil, Natale Colombo, specificando che «i lavoratori portuali sono pronti a bloccare le banchine ed a manifestare le sacrosante ragioni che stiamo rivendicando per l'accoglimento delle richieste necessarie alla tenuta dell'intero settore portuale nazionale». «Ancora una volta - ha denunciato Colombo - si liquidano precise richieste a supporto del cluster portuale per motivazioni tecniche e nonostante questi temi siano stati assunti dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili con un preciso protocollo del 16 dicembre scorso» ( del 16 dicembre 2021).

«La ritrosia del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato - ha evidenziato il dirigente nazionale della Filt Cgil - non è più sopportabile. Asserire che gli emendamenti siano privi di una idonea relazione tecnica rende ancor più incomprensibile la negazione. È intollerabile registrare questo parere negativo, considerando che le proposte emendative consentirebbero una concreta rivitalizzazione del sistema portuale del Paese attraverso le misure di sostegno ai lavoratori portuali, con l'istituendo Fondo di accompagnamento all'esodo ed il riconoscimento dell'inabilità per gli ormeggiatori».

«Il Mims, garante del protocollo sottoscritto con le organizzazioni sindacali - ha esortato Colombo - deve farsi sentire ed esercitare fino in fondo il proprio ruolo, facendo valere le nostre e le proprie ragioni, altrimenti non ci resta che riprendere lo sciopero sospeso lo scorso 17 dicembre e riattivare specifiche iniziative a sostegno delle nostre ragioni, a difesa di un cluster strategico per la tenuta economica del Paese nonché dell'intera filiera logistica».



