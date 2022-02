16 febbraio 2022

PIL impone un addebito di 30mila dollari per l'errata dichiarazione del peso dei container

Penale inclusa nella tariffa di trasporto

La compagnia di navigazione asiatica Pacific International Lines (PIL) ha introdotto ieri con effetto immediato un sostanzioso addebito in caso di errata dichiarazione dell'effettivo peso dei container consegnati dai clienti alla compagnia per il trasporto. PIL imporrà il pagamento di 30mila dollari per ciascun contenitore in caso di dichiarazione errata del peso del carico che superi di fatto il carico utile massimo del container utilizzato per il trasporto. L'addebito sarà incluso nella tariffa di trasporto.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec