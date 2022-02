16 febbraio 2022

Giovannini conferma la proposta di Di Sarcina e Garofalo alla presidenza delle AdSP della Sicilia Orientale e dell'Adriatico Centrale

Lo ha reso noto rispondendo ad un'interrogazione alla Camera

Rispondendo oggi alla Camera dei deputati ad un'interrogazione presentata da Stefania Prestigiacomo (Forza Italia) circa la proposta di nomina da parte del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, di Francesco Di Sarcina, attuale segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure orientale, alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, il ministro ha confermato tale proposta nonché quella della nomina di Vincenzo Garofalo quale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Giovannini ha spiegato che, «riguardo alla presidenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, a seguito della mancata intesa del presidente della Regione Siciliana sul nome da me proposto, all'esito della procedura di selezione, in data 25 agosto 2021 è stato pubblicato un nuovo avviso per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse. Allo scadenza del termine previsto per la presentazione di tali manifestazioni, come per le altre Autorità di Sistema Portuale, è stata nominata un'apposita commissione, con il compito di verificare l'esistenza dei requisiti richiesti dal citato articolo 8 (della legge 84/94, ndr). All'esito dell'attività della commissione, sono stati individuati i candidati ritenuti idonei ad assumere l'incarico di presidenti delle due Autorità di Sistema Portuale sopra richiamate. Sulla base di un'ulteriore valutazione dei candidati idonei, come è previsto dalla normativa, si è proceduto a proporre ai presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo il nominativo dell'ingegnere Vincenzo Garofalo quale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e al presidente della Regione Siciliana il nominativo dell'ingegnere Francesco Di Sarcina quale presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale. Come previsto dalla normativa - ha specificato il ministro - ottenute le richieste intese, il Ministero ha trasmesso, in data 10 febbraio 2022, le proposte di nomine alla Camera che, nella giornata di ieri, a seguito dell'assegnazione alle competenti Commissioni, hanno avviato l'attività necessaria ai fini dell'espressione del prescritto parere.

«Quanto all'ingegnere Di Sarcina - ha proseguito Giovannini - ricordo che lo stesso ha ricoperto negli anni il ruolo di segretario generale dell'Autorità Portuale di Messina, di segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, di commissario straordinario del medesimo ente e attualmente ricopre, per la seconda volta, l'incarico di segretario generale della predetta Autorità di Sistema Portuale. Segnalo anche che, nell'esprimere l'intesa alla nomina, il presidente della Regione Siciliana ha sottolineato la sua soddisfazione per la proposta ricevuta - cito testualmente -, “attesa la specifica competenza maturata dal dottor Francesco Di Sarcina nei diversi ruoli rivestiti presso le Autorità Portuali e le Autorità di Sistema Portuale, nonché la qualificazione professionale nel settore dell'economia dei trasporti e portuale”».



