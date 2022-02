17 febbraio 2022

GNV ha completato l'acquisizione del traghetto Cap Finistère

Verrà ribattezzato con il nome “GNV Spirit”

La compagnia di navigazione GNV ha completato l'acquisizione del traghetto Cap Finistère della francese Brittany Ferries, unità che entrerà a far parte della flotta della compagnia italiana con il nome di GNV Spirit. La nave ro-pax, costruita nel 2001 presso i cantieri Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW) di Kiel, ha una stazza lorda di 32.728 tonnellate, è lunga 203 metri, larga 25 metri ed ha una velocità di crociera di 29 nodi. L'unità ha una capacità di 1.595 passeggeri e di 1.926 metri lineari di rotabili e 500 auto.

La GNV Spirit partirà oggi dal porto di Le Havre diretta ai cantieri della Nuova Meccanica Navale di Napoli dove nei prossimi giorni sarà oggetto di attività di manutenzione in vista dell'imminente stagione, vestirà i colori della compagnia e avrà il logo GNV sulle fiancate.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Indice Prima pagina Indice notizie



- Via Raffaele Paolucci 17r/19r - 16129 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail